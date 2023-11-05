بث مباشر شاهد مباراة ليفربول ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مع نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "كينيلورث رود".



موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ولوتونفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب «كينلورث رود» ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.



وتُذاع مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها خالد الحدي.





تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبيرش.

في خط الهجوم: داروين نونييز، جوتا، محمد صلاح



ترتيب ليفربول ولوتون تاون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



يقع فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يحل لوتون تاون بالمركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

ويسعى ليفربول للفوز في لقاء اليوم، حتى يصل للنقطة رقم 26، ويزاحم فريقي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 27 نقطة، وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.



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