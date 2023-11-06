شعراء وأدباء الخارجة يناقشون القضية الفلسطينية

نظم قصر ثقافة الخارجة اللقاء الأدبي برئاسة الشاعر مصطفى معاذ، وبالتنسيق مع نادي الأدب التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد. وتم استضافة نخبة من شعراء وأدباء الخارجة لمناقشة القضية الفلسطينية وتبادل الأفكار والآراء حولها.

تم تخصيص جزء من اللقاء للاستماع إلى القصائد الوطنية التي تعبر عن الوحدة والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، كما تم قراءة قصائد ترثي الشهداء الذين استشهدوا في صراعهم من أجل حقوقهم. وكان لهذا الجزء العميق الأثر في المشاركين، الذين شاركوا الحزن والألم لفقدان الأرواح التي ضحت من أجل قضيتها العادلة.

وقد تم تولى الشاعر محمد صابر مسؤولية إشراف على نادي الأدب، حيث قام بتنظيم اللقاء وسهر على تنسيق المشاركات وتحضير الأنشطة المرتقبة. وقد حققت الفعالية نجاحا كبيرا واستحسانا من قبل الحضور، الذين أعربوا عن امتنانهم للتنظيم المتقن وجودة المحتوى الأدبي الذي تم عرضه في هذا اللقاء.

تعتبر هذه اللقاءات الأدبية بمثابة منبر للتعبير عن القضايا الهامة والحساسة في المجتمع، وتعزز الوعي الثقافي والنقاش الفكري بين الأدباء والمثقفين. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة اللقاءات والامسيات الأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتهدف إلى تعزيز الثقافة في المناطق المختلفة من مصر وتشجيع الابداع الأدبي في الوسط الثقافي بمصر العليا والوادي الجديد.

جانب من اللقاء الادبي

جانب من اللقاء الادبي