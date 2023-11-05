البريكان يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي الذي يخوض مواجهة نادي الرياض، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الأهلي لمواجهة الرياض بدوري روشن

يقود فراس البريكان تشكيل الأهلي لمواجهة الرياض بعدما دخل على حساب روبيرتو فيرمينيو الذي يغيب عن التشكيل الأساسي للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كانت المرة الاولى بسبب الإصابة، كما شهد التشكيل غياب روجر إيبانيز للإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي بطريقة لعب 4-2-3-1 ومكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي – ريان حامد – فهد الحمد – عبدالله العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسية – محمد المجحد.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز – جابري فيجا – آلان سان ماكسيمان.

في خط الهجوم: فراس البريكان.

ويتواجد فيرمينيو على مقاعد بدلاء الاهلي لمواجهة الرياض للمرة الاولى في الموسم الحالي ومعه كل من عبدالرحمن الصانبي وهيثم عسيري وفهد الرشيدي وعلي مجرشي وزياد الجهني وسعد بالعبيد وبندر الشمراني وعلي الأسمري.