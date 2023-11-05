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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أسرع 10 حلول للتخلص من دهون البطن العنيدة

د. معتز القيعي، أخصائي
د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية

دهون البطن أكبر كابوس يُزعج النساء والرجال على حد سواء، نظرًا لأنها تؤثر بشكل سلبي على مظهر الجسم، كما تمنع الشخص من ارتداء ملابسه المفضلة، فدهون هذه المنطقة هي الأكثر صعوبة في خسارتها.

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نصائح للقضاء على دهون البطن الصعبة

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، حلول سريعة وبسيطة للتخلص من دهون البطن الصعبة، من دون اتباع أنظمة غذائية قاسية تضر بصحة الجسم على المدى البعيد.

حلول سريعة للتخلص من دهون البطن العنيدة

 

1- الإلتزام بنظام غذائي صحي تعتبر نقطة البداية لإنقاص الوزن واذابة الدهون من الجسم، ولا يمكن إختيار منطقة معينة لاذابة الدهون بها دون أخرى .

2- الإمتناع عن تناول الوجبات السريعة نظرًا لإحتوائها على دهون كثيرة غير صحية ومنها الدهون المهدرجة التي تضر بصحة الجسم .

حلول سريعة للتخلص من دهون البطن العنيدة

3- الإمتناع عن شُرب المشروبات الغازية لإحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

4- علاج مشاكل المعدة والقولون العصبي والإنتفاخات.

5- ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي السريع والسباحة والأوربتراك والدراجة الثابتة ودراجه الـ spinner. 

حلول سريعة للتخلص من دهون البطن العنيدة

6- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم بحد أقصى 8 أكواب في اليوم، ويمكن تناوله قبل الوجبة أو خلال تناولها أو بعدها، حيث لا يؤثر شرب الماء أثناء تناول الطعام على حجم البطن ولا يتسبب في ظهور الكرش.

7- ممارسة تمارين القوة لتقوية عضلات البطن وإعطائها مظهر مشدود غير مترهل مثل تمرين crunch & plank& situps.

حلول سريعة للتخلص من دهون البطن العنيدة

8- مراعاة أخذ الفترة الكافية للإستشفاء العضلي لعضلات البطن، فهي من العضلات الكبيرة التي تحتاج إلى 48 ساعة من الراحة للإستشفاء، لذا لا يجب ممارسة تمارين القوة للبطن يوميًا.

9- النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا ليلًا.

حلول سريعة للتخلص من دهون البطن العنيدة

10- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات، 3 وجبات رئيسية، و2 وجبات خفيفة، مما يساعد على زيادة معدل الحرق والشبع طوال اليوم.

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الجريدة الورقية