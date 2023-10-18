التغيرات الهرمونية لدى النساء بعد 50 سنة تؤثر على نمو البطن

قالت دكتورة فيكتوريا سادوفسكايا إن النساء بعد سن الخمسين قد يبدأ إعادة توزيع الدهون مما يؤثر على نمو البطن والخصر.

وفقا لأخصائية التغذية وأخصائية الغدد الصماء فيكتوريا سادوفسكايا، فإن النساء فوق سن 50 عاما غالبا ما يعانين من انقطاع الطمث، مما يعني انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، وهو الهرمون الجنسي الرئيسي للأنثى، وذكرت الطبيبة أن التغيرات الهرمونية لدى النساء بعد 50 عاما يمكن أن تؤثر على نمو البطن وظهور ساحة دهنية في هذا الجزء من الجسم.

وأحد المظاهر المميزة لانخفاض كمية هرمون الاستروجين لدى النساء هو إعادة توزيع الأنسجة الدهنية، وظهور نفس "المئزر" في منطقة البطن وزيادة في الخصر"، هذا ما قاله الطبيب سادوفسكايا لـ Vechernaya Moskva.

وأشارت طبيبة الغدد الصماء إلى أنه مع تقدم العمر، تقلل العديد من النساء من نشاطهن البدني وغالباً ما يفضلن الأنشطة الترفيهية المستقرة، ويؤثر هذا الاتجاه سلبًا على الصحة العامة وشكل الشكل والوزن وحالة البطن والعضلات والجلد، وعندما تحدث تغيرات هرمونية لدى النساء بعد سن الخمسين، فإن التقليل من النشاط البدني لا يؤدي إلا إلى تفاقم نمو البطن غير المرغوب فيه وفقدان النحافة.

وأخطر الدهون الحشوية تترسب على المعدة، وتفرز الهرمونات، وتزيد من خطر الإصابة بالسكري والنوبات القلبية، وأوضحت الأخصائية أن النساء عادة يجب أن يصل حجم خصرهن إلى 80 سنتيمترا.

ولمنع نمو البطن لدى النساء بعد 50 عامًا، كما أوصت سادوفسكايا بأداء تمارين منتظمة لتقوية العضلات الأساسية، والحفاظ على المستوى المطلوب من النشاط البدني، ومراقبة كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي، والتحكم في وضعية الجسم.