جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المنتدى البيئي "الحلم الأخضر" الثلاثاء القادم

تشهد جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، استعدادات مكثفة، تمهيداً لانطلاق فعاليات المنتدي البيئي "Cop28-Assiut"، الذي ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، والممتدة فعالياته خلال شهر نوفمبر الجارى، تحت شعار "الحلم الأخضر"

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن فعاليات المنتدى، تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء ٧ نوفمبر؛ بمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية، والخاصة، بمحافظة أسيوط، والوادى الجديد، وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط على توسيع نطاق التعاون للحد من مخاطر المشكلات البيئية، وإعادة تدوير المخلفات، وأسس الحفاظ على الموارد البيئية، وزيادة توجه الدولة المصرية؛ نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي، الترتيبات الخاصة لفعاليات المنتدى، الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، لخروجه بالشكل الذي يليق بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن الجامعات المشاركة فى وقائع المنتدى، هى: جامعة الوادى الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط ، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادى .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن وقائع المنتدى؛ تنطلق الثلاثاء القادم؛ بحضور السادة رؤساء الجامعات المشاركة، وممثليها؛ وذلك لتقديم طابور عرض طلاب الجامعات المشاركة، وإطلاق إشارة بدء المنتدى، يعقبها ندوة بيئية بعنوان " المياه ... نبع الحياة" ، وذلك ضمن سلسلة من الندوات البيئية الأسبوعية، التى تنظمها الجامعة خلال فاعليات المنتدى؛ بحضور طلاب الجامعات المشاركة، لافتاً إلي مشاركة طلاب وطالبات المدارس بأسيوط بالحضور؛ لزيادة وعيهم؛ بالمشكلات البيئية، وما تواجهه من مخاطر وسلبيات.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع