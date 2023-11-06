"الإدمان وأثره على الشباب" نظم ندوة ثقافية ببيت ثقافة المنيرة

فى إطار خطة الانشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة المنيرة محاضرة ثقافية بعنوان "الإدمان وأثره على الشباب" حاضرها محمد على طليب

تناولت المحاضرة الثقافية الموضوع المهم والقلق الذي يشغل الكثير من الشباب في المجتمع، وهو مشكلة الإدمان وتأثيره على حياة الشباب. استعرض المحاضر محمد علي طليب في المحاضرة مفهوم الإدمان وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على حياة الشباب ومستقبلهم.

تحدث طليب عن أنواع الإدمان المختلفة، بما في ذلك الإدمان على المخدرات والكحول، وأيضًا الإدمان على الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والإدمان الجنسي وغيرها. شدد على أن الإدمان ليس مجرد سلوك سلبي، بل هو مرض يؤثر على الجسم والعقل والروح.

تطرق المحاضر أيضًا إلى تأثير الإدمان على حياة الشباب، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية، وقدرات الشباب على النجاح في العمل والدراسة. كما تحدث عن التأثير النفسي والصحي الذي يترتب على الإدمان، وكيف أنه يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى الموت.

قدم المحاضر خلال المحاضرة نصائح وإرشادات للشباب حول كيفية الوقاية من الإدمان وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى اللجوء إلى الإدمان. شجع الجميع على الاهتمام بالنشاطات الثقافية والرياضية كوسيلة لقضاء الوقت بشكل صحيح وبناء للشخصية.

وفي نهاية المحاضرة، أشادت حضور الجمهور بالمحتوى الهام والمفيد الذي قدمه طليب، معبرين عن امتنانهم للهيئة العامة لقصور الثقافة وبيت ثقافة المنيرة لتنظيم هذه المحاضرة الثقافية. كما شددوا على أهمية توعية الشباب بأضرار الإدمان وكيفية الوقاية منه، وذلك بتنظيم مزيد من المحاضرات وورش العمل حول هذا الموضوع المهم.

جانب من الندوة الثقافية ببيت ثقافة المنيرة

جانب من الندوة الثقافية ببيت ثقافة المنيرة

جانب من الندوة الثقافية ببيت ثقافة المنيرة