هجوم عنيف يضع نجوم "زواج اصطناعي" بمأزق| بيومي فؤاد يعلق: كتر خيركم

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن استيائه وحزنه الشديد من الهجوم والعنف الذين يتعرضون له صناع مسرحية زواج اصطناعي، موسم الرياض هذا العام، والتي تتزامن مع الأحداث المأساوية التي يشهدها شعب فلسطين.

مسرحية زواج اصطناعي

بيومي فؤاد: إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا

صرح بيومي فؤاد أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" التي يشارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلاً: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا ... احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا".

تابع بيومي فؤاد حديثه معلقاً: "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".

من ناحية أخرى، هاجم الفنان بيومي فؤاد خلال تصريحات له، الفنان محمد سلام، وذلك بسبب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، مشيراً: مش من حقك إنك تغلط في فنك.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد إنسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

علق بيومي فؤاد على موقف محمد سلام بعد انسحابه من المسرحية قائلاً: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام

بيومي فؤاد: أنا فنان مصري وليا الشرف

وتابع بيومي فؤاد معلقاً: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد سلام مؤخراً عن انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت بداية الشهر الجاري بسبب أحداث فلسطين.

أعلن محمد سلام مؤخراً، انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري بسبب أحداث فلسطين.

مسرحية زواج اصطناعي

محمد سلام يعلن انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث قائلاً، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأكد محمد سلام أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، معلقاً: "مش هموت من الجوع".

مسرحية زواج اصطناعي

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.