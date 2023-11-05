طرق التبرع لسكان قطاع غزة

أطلقت العديد من المؤسسات حملات تبرعات لمساعدة أهالي قطاع غزة المتضررين بعد الهجمات الإسرائيلية، المستمرة التي أدت لوقوع آلاف الضحايا ونزوح الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم.





وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن كيفيه التبرع لأهالي غزة:

التبرع من خلال الهلال الأحمر المصري من خلال:

الأونلاين:

عبر موقع جمعية الهلال الأحمر المصري والرابط.

مندوب:

عبر الاتصال ب 15322 (داخلي 3) مع كتابة الإسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات.

رسالة نصية:

يمكن إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول على رقم 9770 مع كتابة كلمة «فلسطين» (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

فوري:

من أي ماكينة فوري كود 99981.

الحسابات البنكية:

البنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30.

بنك CIB: حساب رقم 100035211157.

‎البنك العربي الأفريقي الدولي: حساب رقم 702 379-3910-001.

بنك SAaIB فرع المعادي: حساب رقم 2820302932110010

التبرع من خلال حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة:

البنك التجاري الدولي: 100058267915.

بنك مصر: 1160001000018501.

البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205

التبرع بالدم لأهل غزة:

يمكن التبرع بالدم للسكان المتضررين في غزة من خلال سيارات التبرع المتنقلة التي تنتشر في مختلف المحافظات المصرية.