مكتبة شرق بولاق الثقافية بالوادي الجديد تناقش كتاب "أيام الأسبوع السبعة"

واصلت مكتبة شرق بولاق الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد تنفيذ الخطة الثقافية المقررة ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة. و قد تم في إطار هذه الخطة سرد قصة بعنوان "أيام الأسبوع السبعة" وتأليف الكاتب محسن خضر، وتم نقاشها بمشاركة اسماء نبهى.

تتناول قصة "أيام الأسبوع السبعة" مغامرات الأطفال السبعة وهم يمثلون أيام الأسبوع المختلفة. تبدأ القصة بتعريف الأطفال السبعة من خلال طبائعهم المختلفة وشخصياتهم الفريدة. يتم تصوير كل يوم من أيام الأسبوع كشخصية تحمل خصائصها الخاصة، مثل الاثنين الهادئ والثلاثاء النشيط والأربعاء المبدع وهكذا.

تمكن الكاتب محسن خضر في هذه القصة من تجسيد خصائص الأيام بشكل ترفيهي ومشوق، حيث يندمج القارئ بأحداث القصة ويفهم أهمية تعاون وتكامل جميع أيام الأسبوع. كما يتعلم الأطفال في القصة قيم مثل الصداقة والتعاون والابتكار.

تفاعل الحضور بشكل كبير خلال جلسة المناقشة التي قامت بها السيدة اسماء نبهى، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول القصة والشخصيات، وتساءل الحضور عن الدروس التي يمكن أن يستفيدوا منها في حياتهم اليومية.

تعتبر مثل هذه الفعاليات الثقافية المنظمة في الفروع الثقافية المختلفة بمصر فرصة رائعة للأطفال والشباب لاكتشاف العالم الأدبي والتعرف على الكتاب والقصص المشوقة. تساهم هذه الفعاليات في تنمية الثقافة العامة والإبداع لدى الشباب وتعزز حبهم للقراءة والتعلم.

في نهاية الفعالية، قدمت مكتبة شرق بولاق الثقافية شكرها للكاتب محسن خضر على القصة الممتعة والمفيدة، وللسيدة اسماء نبهى على جهودها في إثراء النقاش وتفاعل الجمهور. ومن المتوقع أن تستمر مكتبة شرق بولاق الثقافية في تنظيم المزيد من الفعاليات الأدبية والثقافية لإثراء حياة المجتمع وتشجيع حب القراءة لدى الشباب.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد