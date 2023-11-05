وكيل تعليم قنا يعقد اجتماعا موسعا مع مديرى التعليم الفني

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اجتماع مديرى عموم الادارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة، بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية واسامة قدوس مدير ادارة العلاقات والاعلام وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية بمدارس التعليم الفنى.

وأكد السيد، أن التعليم الفنى يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك لدوره في التنمية وتوفير فرص العمل من خلال ربط هذه المنظومة بسوق العمل لتأهيل الطلاب على الاندماج في سوق العمل فور التخرج وأنه على مديرى المدارس الثانوية الفنية استغلال الأمكانيات الموجودة داخل المدارس الزراعية والصناعية والزخرفية وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلاب و تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد على مديري المدارس بتفعيل الغياب اليومى للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين من طلاب و طالبات المدارس بالتعليم الفنى والعمل علي عودة الطلاب للمدرسة من خلال تفعيل الانشطة وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب وتوعيتهم بعدم الغياب.

وأضاف ان القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس.