محلل فلسطيني يكشف أهمية لقاء بيلنكن مع وزراء خارجية العرب

عقب المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، على لقاء وزير الخارجية الأمريكي بيلنكن مع وزراء الخارجية العرب.

وقال “مطاوع” خلال تصريحاته عبر فضائية “ااكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن وزراء الخارجية العرب أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، رسالة مهمة لنقلها إلى الإدارة الأمريكية، تتلخص فى وقف إطلاق النار، وهو مطلب أساسي، بالإضافة إلى المسارعة في تنفيذ عدة نقاط، منها هدنة إنسانية وإدخال مساعدات، ووقف الانتهاكات التي تتعلق بقتل الأطفال والمدنيين.

وأشار إلى أنه يبدو أن الوزير الأمريكي غير مختلف مع الدول العربية، في كل النقاط، إلا في نقطة واحدة، وهي وقف إطلاق النار الدائم، كما تحدث عن حل الدولتين، وأشار الى أنه لا يجب أن نعود الى ما قبل أكتوبر، لافتا إلى أن بلينكن اعتقد أنه يهدف بهذه الطريقة أن يوصل رسالة إلى حكومة نتنياهو، الذي كان يعترض بشكل كامل على وقف إطلاق النار.

ووواصل مطاوع أن هذا يعني أنه من المفترض بعد انتهاء الحرب، بدء مسار سياسي سيؤدي إلى حل الدولتين.

الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة





أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن ارتقاء أكثر من 150 شهيدا من الكوادر الطبية في غزة منذ التصعيد.

وطالبت الكيلة، في بيان، جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأكدت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكراً للحضارة الإنسانية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن المجازر المستمرة منذ 30 يوما خلفت أكثر من 9700 شهيد، بينهم 4800 طفل.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصاً مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى، ما يعيق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وأشارت إلى أن الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن أن يتم تجزئتها، مؤكدة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى صدق شعاراته الداعية إلى التراحم ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 50 سيارة إسعاف تضررت، بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة ما يعادل الثلث، وكذا غلق 51 مركزًا من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية أي حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه طُلب من 24 مستشفى الإخلاء من شمال قطاع غزة، والطاقة الاستعابية لها 2000 سرير، فضلا عن وقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.