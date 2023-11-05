الآلاف المتظاهرين في أستراليا يطالبون بوقف الحرب على غزة بفلسطين

انتفض الآلاف المتظاهرين في أستراليا، دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب على غزة بفلسطين.

الجرائم الصهيونية على غزة

وندد المتظاهرون بالجرائم الصهيونية على غزة والتي تعد غير مسبوقة في موقفها الذي يرقى لجرائم الحرب .

وسبق وخرجت مظاهرات أمس في واشنطن هي الأكبر منذ سنوات احتجاجا على العدوان الوحشي على غزة.

مظاهرات ضخمة دعما وتأييدا للفلسطينيين

حيث تشهد العواصم الغربية هذه الأيام مظاهرات ضخمة دعما وتأييدا للفلسطينيين، الذين سقط منهم آلاف القتلى، خصوصا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية شرسة في أعقاب الهجوم الكبير الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة

وتظاهر أمس السبت الآلاف في لندن وباريس ونيويورك تأييدا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة.

جسر بروكلين في نيويورك

ويذكر أن أعداد كبيرة قد تظاهرت الفترة الماضية على جسر بروكلين في نيويورك، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين وما يحدث في غزة من مجازر للأطفال والمدنيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على القطاع.

ايصال المساعدات الإنسانية لغزة

ولوح المتظاهرين بالأعلام الفسطينية ورددوا هتافات منددة بالحرب على غزة وبوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية لهم.