تعيين المهندس أحمد قاصد مديرا لإدارة أبوتشت التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مذكرة المديرية، بنقل المهندس أحمد محمد قاصد للعمل مديرًا عامًا لإدارة أبوتشت التعليمية.

والمهندس أحمد محمد قاصد، وشهرته عبد المنعم قاصد، من مواليد قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا عام 1974م، عمل في البداية معلم مجال صناعي، وتدرج في العمل الوظيفي حيث عمل موجه أول مجال صناعي بإدارة نجع حمادي التعليمية، ثم موجه أول مجال صناعي بمديرية التربية والتعليم بقنا، ثم وكيلًا لإدارة الوقف التعليمية، ثم مديرًا لإدارة فرشوط التعليمية، إلى أن صدر مؤخرًا قرار بنقله مديرًا عامًا لإدارة أبوتشت التعليمية.

ونجح "قاصد"، خلال فترة توليه منصب مدير إدارة فرشوط التعليمية في إنهاء العديد من الملفات المهمة الخاصة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى حصول الإدارة في عهده على العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الطلاب والمعلمين على مستوى المحافظة والجمهورية.

ونال "قاصد" خلال فترة توليه منصب مدير إدارة فرشوط التعليمية، العديد من التكريمات سواء من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أو الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لاهتمامه بالعملية التعليمية وتبنيه مبادرة "فرشوط ترفع أعلامها الوطنية" لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.