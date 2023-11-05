الجيزة تشن حملات لتحقيق الانضباط ورفع تعديات المحال والباعة الجائلين بمنطقة المنيب وحتى محطة المترو

استجابة لشكاوي المواطنين

تلقت محافظة الجيزة شكوي المواطنين على الصفحة الرسمية من وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتى محطة مترو الأنفاق مما يعيق حركة السير للمواطنين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كل التعديات من الطرق العامة.

وقد تم تنظيم الحملات ورفع كل الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب بالمرور الدوري على المنطقة محل الشكوي لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.