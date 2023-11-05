مركز شباب الشورانية بالمراغة ينفذ يومًا رياضيًا متنوعًا

شهد مركز شباب الشورانية التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم الأحد الموافق ٥ من شهر نوفمبر ٢٠٢٣ تنفيذ فاعليات يومًا رياضيًا أكثر من رائع بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز.

شهدت فاعليات اليوم الرياضي بمركز شباب الشورانية تنفيذ عدد من الفقرات والبرامج الرياضية والترويحية المُعد لها مسبقًا من إدارة المركز حتى تحظى بقبول جميع المشاركين والمترددين على مركز الشباب.

جدير بالذكر أن مركز شباب الشورانية بالمراغة شملته اهتمامات القيادة السياسية بالتطوير حيث دخل ضمن مشروعات حياة كريمة خلال الفترة السابقة واستغلالًا لكل الإمكانيات المتاحة تم تنفيذ اليوم الرياضي حيث شمل عدد من المسابقات منها (تنس الطاولة، خماسي كرة القدم، لياقة بدنية عن طريق صالة كمال الأجسام، الكراسي الموسيقية، البلياردو ) ومجموعة من المسابقات الترفيهية.

ويهدف اليوم الرياضي إلى إفراغ الطاقات الكامنة لدى الشباب وعدم الالتفات إلى ما يفسد تلك الطاقات وانطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الشباب والتي تلعب دورًا مهمًا في بناء عقولهم وأجسادهم وتطور مواهبهم الرياضية وغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم والمساهمة في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى المشاركين بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وفي نهاية اليوم سادت أجواء سعيدة ملأها الحب والتفائل بين الجميع شاكرين لإدارة مركز شباب الشورانية لحسن التنظيم والإدارة.

ومن جانبه ثمّن الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج جهود والوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في سبيل تحقيق رؤية الدولة المصرية في إعداد وتدريب الشباب للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانة الشباب الكبيرة بين دول العالم وتقديم أحدث الوسائل التجريبية في مختلف المجالات ورفع مستوى الوعي لدى الشباب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة للدولة ..