محافظ الدقهلية يشهد احتفالية القوات المسلحة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اللواء أ.ح مدحت عبدالعزيز مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وشهدوا احتفالية القوات المسلحة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 وكرموا عدداً من أسر الشهداء من القوات المسلحة ومصابي العمليات العسكرية في حرب أكتوبر والحرب ضد الإرهاب.

وقدم محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي علي توفير المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات والاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار ومواصلته مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ أنشأنا نصباً تذكاري جديد للشهداء من القوات المسلحة تخليداً لذكراهم وإنشاء ميدان النسور بالتعاون مع قيادة القوات الجوية تخليداً لمعركة المنصورة الجوية والذي انتصرت فيها قواتنا الجوية في أطول وأعظم معركة جوية في التاريخ الحديث.

وأكد أن مصر بلد قوية أقوى من أي عدو غاشم ونتائج حرب أكتوبر المجيدة كانت خير شاهد علي ذلك، مشيراً إلى أن مصر بلد الأمن والأمان في سيناء سالت دماء أبنائها الشريفة من أجل الحفاظ على ترابها.

وأشار المحافظ، إلى أن رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وتكريمهم لشرف عظيم لنا جميعا ، فلولاهم ما حققنا النصر علي أعداء هذا الوطن، وما أنعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان، فبفضل تضحياتهم ظلت وستظل مصر شامخة أبية عصية علي أعداءنا.

ولفت إلى أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصرية والذي أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيفاً لا يمكن هزمه أو انكساره.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وعرض فيديو عن تاريخ محافظة الدقهلية، وعرض فيديو عن القوات المسلحة من إدارة الشؤون المعنوية، وتكريم أسر الشهداء والمصابين، وفي نهاية الاحتفال تبادل كل من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أ.ح مدحت عبدالعزيز، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الدروع تقديرا للتعاون المشترك بين المحافظة وجمعية المحاربين، وعرض السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.