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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

إجراءات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف)

إجراءات التصويت
إجراءات التصويت للمصريين في الخارج

أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.

 وقالت وزيرة الهجرة، إن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

الهجرة تؤكد تغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل الآمنة بالخارج

وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

وإليكم إنفو جراف يوضح  إجراءات التصويت للمصريين في الخارج  بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024

 

على الناخب التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه

 

يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين

 

الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت

 

يضع الناخب علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره

 

ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة


ثم يوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف

 

جاري إعداد الإنفو..

 

 

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خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
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