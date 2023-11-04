الهجرة تؤكد تغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل الآمنة بالخارج

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية "التدريب من أجل التوظيف" وتوعية جميع الفئات، وإتاحة فرص عمل في مصر وخارجها، وصولا لأعلى المعايير العالمية؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل الآمنة بالخارج.

ملف التعليم والتدريب المهني

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الأسواق المصرية، والاهتمام ببناء الإنسان والإسهام في عملية التطوير والتحديث في الدولة، يكون ضمن خطط مصر وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة، وبشكل خاص الاستثمار في ملف التعليم والتدريب المهني.

فرص العمل للشباب

وأوضحت السفيرة سها جندي، أننا نعمل على إتاحة الفرص للمصريين في الخارج للاستفادة ودعم كل الأفكار التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يوفر التدريب والتأهيل فرص أفضل لمختلف الفئات، حيث تناولت سيادتها الحديث عن تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي تتيح فرص تدريب الشباب و الهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور بارز في نقل الخبرات والاستفادة من جهودهم.

تدريب أطقم التمريض المصرية

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

ربط المصريين بالخارج بالوطن

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذا لاستراتيجية ربط المصريين بالخارج بالوطن وبمؤسساته.

وفي سياق منفصل، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.