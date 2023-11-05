مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ينظم حفل تكريم للإعلامي منصور سعيد

نظم مركز النيل للاعلام بمحافظة الوادي الجديد، حفل تكريم مميز للإعلامي الكبير منصور سعيد آدم، الذي قدم خدمات جليلة كمدير لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد تم تنظيم الحفل في مجمع إعلام الوادي الجديد، وشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام والسياسة.

وحضر الحفل كلاً من حمدي سعيد، رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، ومحسن محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد. وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ بالوادي الجديد، بالإضافة إلى العديد من القادة التنفيذيين والشخصيات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين وأسرة منصور سعيد.

وتم تنظيم الحفل بهدف تقدير وتكريم منصور سعيد آدم لمساهمته الفعّالة وجهوده الملموسة في تطوير وتعزيز المجتمع الإعلامي في الوادي الجديد. قدم منصور خدماته لمدة طويلة في منصبه كمدير لمركز النيل للإعلام، وشارك في تعزيز العمل الإعلامي في المنطقة عبر نشر المعرفة والاتصالات وتعزيز الثقافة والتواصل.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم من قبل الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، وتم عرض فيديو قصير يستعرض مسيرة منصور وإنجازاته في العمل. تضمن الحفل كلمات تعبّر عن الحب والوفاء والإخلاص من جميع الحضور

وألقى الشاعر الكبير حسين عبدالمنعم بعض الأبيات الشعرية التي تمدح أخلاقه وتلخص إنجازاته وكما قدم محمد فرغلي أيضًا تواشيح دينية، وكان الطابع السائد في الحفل هو مشاعر الحب والمودة التي يحملها الجميع تجاه منصور، وتمنى الجميع له الصحة والعافية وحياة جديدة سعيدة مع أسرته والعمل التطوعي.

وتحدث الحضور في الحفل عن إسهامات منصور سعيد آدم في قطاع الإعلام وأثنوا على حسن سيرته ومهنيته. وأشادوا بالإنجازات التي حققها آدم خلال مسيرته المهنية، مؤكدين أنه كان شخصية ملهمة للجيل الصاعد من الإعلاميين.

شكلت هذه المناسبة فرصة لتجمع القادة والشخصيات الهامة في الوادي الجديد، حيث تبادلوا الأفكار والأفكار المتعلقة بتطوير القطاع الإعلامي. كان الاحتفال بمثابة تقدير واعتراف بالمسار المهني الناجح لمنصور سعيد آدم، وتشجيع للمزيد من الإعلاميين الموهوبين على اتباع خطاه وتحقيق النجاح في مجال الإعلام في الوادي الجديد

وفي نهاية الحفل، قدمت الهدايا والتكريمات لمنصور سعيد آدم تقديرًا لجهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة في مجال الإعلام بوادي النيل الجديد. وداعبت الأحاديث والضحكات السعيدة أنشطة الحفل، مع لمسة من الود والاحترام التي كانت تكشف عن العلاقات القوية والتعاون في المجتمع الإعلامي منصور

بهذا الحفل، تم تكريم وتكريس مسيرة حافلة لإعلامي موهوب ومخلص، وبصمة تبقى في التاريخ لمنصور سعيد آدم، الذي ساهم في تعزيز القطاع الإعلامي في الوادي الجديد وخدمته بتفانٍ واخلاص.

جانب من حفل تكريم للإعلامي الكبير منصور سعيد

جانب من حفل تكريم للإعلامي الكبير منصور سعيد