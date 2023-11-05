وكيل تعليم قنا: تنفيذ برامج تدريبية عن المشروعات القومية لتعميق الانتماء الوطني

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اجتماع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأكد الدكتور محمد السيد، خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس المحافظة، وتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة، على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية مكثفة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تضم حزمة برامج تدريبية عن المشروعات القومية لتعميق الانتماء الوطني، ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين.

ووجه بضرورة، تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطلاب داخل المدارس ودمج دروس قناة مدرستنا ضمن البرنامج الدراسي وتسجل الحصص من القناة وتعرض على الطلاب بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد مجموعات الدعم المدرسي لجميع الطلاب في المدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم.

وأشار السيد، إلى سرعة توزيع المديرين الجدد والذين تم تدريبهم بالكلية الحربية، والأكاديمية العسكرية، و تخرجهم كمديرين متميزين على المدارس التى يرغبون العمل لها بقرار وزارى، مؤكداً أنهم نماذج تربوية مضيئة تستحق الدعم.

وأضاف أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع، وكذلك الإعلان عن رابط تظلمات نتيجة 30 ألف معلم على موقع الإدارات التعليمية وتلقى التظلمات ورفعها للوزارة، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة انضباط سير العمل، وانتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.