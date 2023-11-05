تعيين الدكتور عفت وزيري مدير عام لإدارة نجع حمادي التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مذكرة المديرية، بنقل الدكتور عفت أحمد محمد خليفة وزيري مديرا عاما لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا.

الدكتور عفت محمد أحمد خليفة وزيري من مواليد 16 مايو 1972م بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط حاصل على ليسانس الآداب والتربية بتقدير جيد عام ١٩٩٥م، ثم دبلوم مهنية قسم الإدارة المدرسية بتقدير جيد جدا جامعة جنوب الوادي عام 2009م، ثم دبلوم خاص في التربية قسم الصحة النفسية بتقدير جيد جامعة جنوب الوادي عام 2010م، ثم في اللغة الإنجليزية 2017م، كما حصل علي ماجستير في التربية قسم علم نفس تعليمي جامعة عين شمس عام 2017م، وعمل معلما للغة العربية بإدارة أبوتشت التعليمية، وموجها لها، ووكيل مدرسة ومعلم خبير في 2018م.

عمل وزيري، رئيسا لوحدة تكافؤ الفرص ورئيس لجنة النظام والمراقبة لمدة ٣ سنوات متتالية، ورئيس قسم التعليم الابتدائي منذ 2015م، ومدير عام قسم التعليم الابتدائي إلي أن صدر له قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكليفه مديرا لإدارة أبوتشت التعليمية.

وشغل مدير عام تعليم نجع حمادي الجديد، عدة مناصب منها مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنمية مهارات القراءة والكتابة عام 2013م، ومدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين تخصص لغة عربية 2016م، ومدرب دعم التعليم بالمديرية، ومدرب بالمديرية علي البرنامج العلاجي، ومدرب البرامج التدريبة اللازمة لنظام التعليم الجديد.

ونجح وزيري، خلال فترة توليه مدير عام إدارة أبوتشت، في إنهاء العديد من الملفات الهامة منها تخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء مبنى ديوان عام الإدارة، ومدرسة التربية الفكرية، واللغات الرسمية، والثانوية الفنية التجارية، كما حصلت الإدارة التعليمية بأبوتشت علي العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الطلاب والمعلمين، علي مستوى المحافظة الجمهورية.

وشهدت إدارة أبوتشت التعليمية بقيادة وزيري، خلال السنوات الثلاث الأخيرة حصول العديد من مدارسها علي شهادات الجودة والاعتماد، ولعل أبرز إنجازات استئجار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت لمدة عام كمقر مؤقت لإدارة أبوتشت التعليمية إلى حين الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لمبنى ديوان الإدارة شرق ترعة الفؤادية، وبذلك يكون أول مرة يُجَمَّع أقسام الإدارة في مقر واحد.

يذكر أن الدكتور عفت وزيري، قد تم تكريمه في الكثير من المحافل ومن قبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والكثير من الهيئات والمؤسسات التعليمية وغيرها.