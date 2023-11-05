الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري المصري

أنتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة 40 قبل أن يرد النيجيري جادوين أوكوارا لصالح الطلائع في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وانطلقت صافرة أحداث مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

في حارس مرمى .. محمد فوزي

في خط الدفاع .. محمد دسوقي ،إياد العسقلاني ، محمد نصر ،حمدي النقاز.

في خط الوسط : محمد حسن، محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ،ياو أنور.

في الهجوم: باسم مرسي



