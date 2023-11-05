دعم مستشقيات الدقهلية بأجهزة أشعة جديدة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وقامت الإدارة خلال الشهر الماضى بتركيب وتشغيل جهاز الايكو بمستشفى نبروه وجهاز الاشعه الجديد بمستشفى حميات المنصورة، كما قامت الادارة بتشغيل C Arm المنقول لمستشفى دكرنس وتم إجراء أول لسته للعمليات منذ عام بالمستشفى دكرنس تم تركيب علاوة على تشغيل جهاز أشعة Xray بمستشفى أجا.

وجرى توفير وحده Dr تبرع لمستشفى شبرا سندى، وتم البدء أيضاً في ترصيص غرفة الاشعة الجديدة بمستشفى صدر المنصورة

وفى سياق متصل شاركت الإدارة فى مؤتمر الاشعة الثانى بالقاهره بوفد مكون من 35طبيباً وفنياً , وعقدت دورة تدريبية من خلال الوزاره بـ 5 مستشفيات هم مستشفى ميت غمر و اجا. و السنبلاوين بالإضافة إلى مستشفى دكرنس.و بلقاس

وأعرب وكيل الوزارة، عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الطب العلاجي باشراف الدكتورة هبة الشريف وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة .