نجع حمادي تنظم ندوة بعنوان" إنزل وشارك" لتوعية المواطنين للتصويت في الانتخابات

نظم مجمع إعلام نجع حمادي، ندوة إعلامية بقاعة الوحدة المحلية بقرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وذلك ضمن أنشطة حمله "صوتك مستقبلك .. أنزل وشارك"، والتي أطلقتها الهيئة العامة ات لتوعية ندوة المواطنين بأهمية الصوت الانتخابي، تحت عنوان اهميه المشاركة السياسية للمرأة تحدثت في الندوة ماجده الشرقاوي مدير مجمع إعلام نجع حمادى، عن دور الهيئه العامه للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلي عن حمله التوعيه التي أطلقتها الهيئة علي مستوى الجمهورية، إنزل وشارك صوتك امانه وتحدثت عن دور مجمع اعلام نجع حمادي في مناقشة كافة القضايا المطروحة في المجتمع.

وتحدثت عن دور المرأه واهميتة في الانتخابات الرئاسيه ودورها الفعال في المشاركه في الانتخابات القادمه وان الدستور أعطى لها حق في الاستحقاقات الانتخابيه وان المرأه لها دور فاعل في المجتمع ولذا لابد من ان تثبت وجودها في الانتخابات الرئاسية.

كما تحدثت عبير عبد الرحمن رئيس الوحده المحلية لقريه الكوم الاحمر الكوم حول اهميه المشاركه السياسيه للمرأة في ظل الظروف الراهنه وان المرأه هي أساس المجتمع ولها كل التحيه والتقدير فهي الأم والزوجه ولذا يجب على المرأه ان تثبت وجوده بجداره بعد ان اعطاها الدستور حق المشاركه الفعاله في الدستور صوتك امانه انزل وشارك كما تحدث الاستاذ احمد علي عن الانتخابات الرئاسيه من حيث ان المشاركه دور مهم في المجتمع وانه لابد من مشاركه كل اطياف المجتمع فان مصر هي ام الدنيا ودار اللقاء، و عصام بهلول اخصائي مركز النيل.