بعد فتحها.. رابط التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج والمصروفات المقررة

يشغل بال الكثير من المصريين بالخارج، التسجيل للاستفادة من مبادرة السيارات، بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع مد العمل بالقانون الخاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

حيث يسمح هذا القانون بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتخصيصها لمن لم يستفيدوا في المرة الأولى، على أن يسري هذا القانون لمدة 3 أشهر من إصدار القانون.

أولا رابط التسجيل للإستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج:-

رابط أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details...

رابط أيفون:

‏https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

ثانيا مصروفات مبادرة سيارات المصريين بالخارج:-

ويتم سداد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة الأولى من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مشروع قانون

يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال الفترة الماضية، على مشروع قانون، يسمح بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج، ممن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مداها 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

وأوضح بيان من مجلس الوزراء أنه يجوز للمصري الذي يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.