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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اقتصادية النواب: تحركات مصرية دولية لدعم القضية الفلسطينية

النائب عمرو القطامى-
النائب عمرو القطامى- أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس

 قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف مصر الداعم والثابت للقضية الفلسطينية لم يقتصر على الدعم فقط، بل هناك تحركات دولية وإقليمية من القيادة السياسية لدعم القضية والتواصل مع الأطراف الدوليين الفاعلين كافة، والتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

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 وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من الاتصالات والتحركات والمطالبات وغيرها من المواقف الداعمة، ومنها على سبيل المثال التوافق مع رئيس الوزراء البريطاني على أهمية تكثيف الجهود لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

 وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية، بل تتضمن أيضًا تنسيق الجهود الإغاثية الدولية كافة من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة، وأسفرت الجهود المصرية مع الولايات المتحدة لفتح الممرات الإنسانية عن تأكيد الأخيرة على توصيل المساعدات لسكان غزة، ومن ثم التحركات تتم فى الاتجاهات كافة لوقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل.

 وأشاد القطامى، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع "سيندي ماكين"، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشديد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، ومن ثم الدولة المصرية تتحرك فى كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.

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