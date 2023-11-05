الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بعد إعادتها.. الفئات المسموح لها التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج،  بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع مد العمل بالقانون الخاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

ويعد موضوع البحث عن سيارات المصريين بالخارج على رأس الموضوعات التي تشغل اهتمام العاملين بالخارج، حيث يسمح هذا القانون بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتخصيصها لمن لم يستفيدوا في المرة الأولى، على أن يسري هذا القانون لمدة 3 أشهر من إصدار القانون.

وإليكم شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج :-

 


 - يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة.

- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.


- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.


- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.


- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.


- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

 

إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج

 

وقد وافق مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، على مشروع قانون، يسمح بإعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج، ممن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مداها 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

 

وأوضح بيان من مجلس الوزراء أنه يجوز للمصري الذي يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.

 

 

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