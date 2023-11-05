حي حلوان يتصدى لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، بتنفيذ عدد ٥ حالات تعدي في المهد على أراضي الإصلاح الزراعي بناحية منشية جمال عبدالناصر بحوض الهيشة حلوان بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وشملت الحملة إزالة أسوار وغرف من الطوب الأبيض البلوك بدون سقف على مساحة إجمالية « ٣٥٠م تقريبا » وتمت الإزالة بصورة كلية حتى سطح الأرض وفي المهد.

إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بحوض موريس خلف مفكو ٢ كورنيش النيل بحلوان

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بحوض موريس خلف مفكو ٢ كورنيش النيل بحلوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك بمعاونة القائم بأعمال سكرتير الحي ومدير الإزالات ومديرالمتابعة الميداني ومشرف المربع ومفتش المنطقة ومفتش حماية الأراضي بالمنطقة ومدير جمعية كفر العلو والأجهزة المعنية وذلك في ضوء متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزارعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة بصفة دائمة.

ويأتي هذا استكمالا للحملة المكبرة والتي تقوم بها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتشمل جميع أحيائها للحد من المخالفات وتعديات البناء على الأراضي الزراعية ورصد كل الأبنية المخالفة التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية والتعامل معها بصورة فورية طبقا لتعليمات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبمتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.