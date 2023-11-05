حملات على مواقف السيارات لمتابعة تعريفة المواصلات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في التأكيد على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود بالمحافظة، والتزام سائقي السرفيس والأجرة بعدم زيادة تعريفة الركوب بكل وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، ومباحث المرور وإدارة المواقف.

وقام هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بمتابعة أرصدة المواد البترولية في محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها، وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة للبنزين بأنواعها الثلاثة، مع عدم زيادة سعر السولار، ووضع لافتات الأسعار في أماكن ظاهرة بالمحطات، لضمان عدم استغلال المواطنين.

وتابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادة، والتصدي بكل حسم المخالفين وتقديمهم على الفور للجهات المعنية التحقيق.

وقام الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين، لمتابعة الالتزام بأسعار البنزين الجديدة، والإبقاء على سعر السولار والتعريفة المقررة لسيارات الأجرة، وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، تابع عماد حسن رئيس المركز، الحملة التفتيشية التي قادها بمشاركة مباحث التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي التموين لمحطات الوقود بالمركز، للتأكد من توافر الأرصدة البترولية، عقب تحريك أسعار البنزين، والتزام أصحاب المحطات بالأسعار المحددة، ووضع لافتات الأسعار في أماكن ظاهرة.