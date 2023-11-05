جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"

نظمت الإدارة العامة؛ لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة " ، بإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، وبمشاركة نحو (٥٥) من أمناء الكليات، والعاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، وكليات الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

المنشاوي: لم نتوان في إتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص وتعاملنا معه بالأطر القانونية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة؛ حريصة على إرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة، وتحقيق العدالة، بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، فضلاً عن دورها التنويري الهادف؛ للتصدي لمختلف أشكال الفساد، والتوعية بمخاطره، التي تنعكس سلباً؛ على مساعي الدولة لتحقيق التقدم، والتنمية المستهدفة، فى كافة المجالات، مؤكدا أن الجامعة لم تتوان في إتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص ويتم التعامل معه بالأطر القانونية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الورشة استهدفت؛ صقل مهارات العاملين، بالوظائف القيادية، والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة؛ حول مكافحة الفساد، والحد من إنتشاره؛ من خلال عقد عدد من الفعاليات، و ورش العمل، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة المصرية؛ في مكافحة الفساد، ونشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، بين منسوبي الجامعة.

وأشار خالد عمران، إلى أن الورشة التدريبية؛ تمتد خلال الفترة من ٥ إلي ٧ من نوفمبر، وتتناول عدداً من الموضوعات المهمة حول: "آليات مكافحة الفساد"، والتي حاضر خلالها، الدكتور علي صديق رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، ومحاضرة "الإطار التشريعي، والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر"، ويحاضر بها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، ومحاضرة "أثر القيم الاجتماعية، في تقليل فرص الفساد" للدكتورة راندا محمد رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية.

وتناول الدكتور علي صديق، في محاضرته، مفهوم الفساد، ومكافحته، والحد من انتشاره ، وكذلك كيفية محاربته من خلال: الالتزام بمعايير الأمانة، الضمير، تغيير السلوكيات، أطر مكافحة الفساد في مصر، إلي جانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أجهزة مكافحة الفساد في مصر (جهات التحقيق والإدعاء ، جهات التحري والاستدلال ، جهات ذات طبيعة تنظيمية ورقابية، الجهات الرقابية المتخصصة ) .

جانب من ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"

جانب من ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"