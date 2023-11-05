موعد إطلاق فيلم "بلوموندو" بدور العرض السينمائى

طرح فيلم "بلوموندو" من بطولة النجم حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، في دور العرض السينمائى بالوطن العربي 15 نوفمبر الجارى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

فيلم بلوموندو

أبطال فيلم بلوموندو

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

آخر أعمال حسن الرداد

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث فيلم بلوموندو حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.