نور فتح الله لـ الوفد: تصميم فستان السلطانة بافتتاح فيلن "من وحي الزمن الجميل"

خطفت النجمة التركية الالمانية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام نسبة دورها في مسلسل حريم السلطان الأضواء بإطلالتها، وذلك خلال حضورها حفل إطلاق رسمي لفيلم ATATURKالتركي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بحضور أبطال الفيلم.

كشفت مصممة اللبنانية نور فتح الله في تصريحات خاصة لـ "جريدة الوفد" عن تفاصيل تصميم الفستان السلطانة هيام، مؤكدة مدى تناغمه مع ذوقها الهادئ والرقيق.

نور فتح الله لـ الوفد: ذوق السلطانة هيام يشبه الملكات في الرقة والبساطة

وأضافت أن رقة تصاميمتها هو السبب الرئيسي لإنجذاب السلطانة هيام ورغبتها في ارتداء فستان الحفل من توقيعها، مما جعلها تختار أكثر من فستان من مجموعتها الأخيرة لخريف وشتاء 2023-2024، إلا أن تم الاستقرار على هذا التصميم لبساطة تصميمه ولانه يعكس قوامها بشكل ساحر.

وتابعت تم اختيار الفستان وفقًا لرقة تصميمه هو ينتمى لقصة الكب المزين بالداربية، حيث صمم من قماش الكريب الأسود مع الأورجانزا الزرقاء، ليرسم تفاصيل قوامها كعارضات الأزياء.

واختتمت أن حديثها أن الفستان استغرق من 7 أيام الي 10 في تصميمه لينضم لمجموعة خريف وشتاء 2024 بين 17 قطعه مختلفة وجذابة بطلها الأساسي اللون الأسود.