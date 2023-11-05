رحمة رياض تستعد لإحياء حفلاً غنائياً بالعراق 9 نوفمبر

تستعد النجمة العراقية رحمة رياض، لإحياء حفلاً غنائياً بدولة العراق، يوم 9 نوفمبر الحالي، حيث كان من المقرر إقامتها 20 أكتوبر الماضى، وذلك الشهر شهد تأجيلات متتالية دعماً للأزمة الجارية في فلسطين وتعرضها لهجمات غاشمة من الكيان الصهيوني.

رحمة رياض

اطلقت النجمة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

رحمة رياض

الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة في صغرها في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.

شاركت رحمة في كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

رحمة رياض

وتعتبر مشاركة رحمة في برنامج "ستار أكاديمي" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.