الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شاهد قبل العرض.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "سنة أولى خطف"

فيلم سنة أولى خطف
فيلم سنة أولى خطف

أطلق صناع فيلم "سنة أولى خطف" البوستر الدعائى الرسمى للعمل إستعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة، وقام البوستر بإستعراض 4 أبطال رئيسين و5 أطفال بجوارهم، أبرزهم بيومى فؤاد ومى كساب وأحمد فتحى وياسر الطوبجى.

 فيلم سنة أولى خطف

أبطال فيلم سنة أولى خطف

أبطال فيلم سنة أولى خطف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.

 

أحداث فيلم سنة أولى خطف 

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

 

من ناحية أخري، يذكر أن بيومى فؤاد ومى كساب يعرض لهما حالياً في السينمات فيلم "الخميس اللى جاى"  والذى يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

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