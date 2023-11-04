أخطاء تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

ضغط الدم هو الذي يدفع ضد جدران الشرايين، وتحمل الشرايين الدم من قلبك إلى أجزاء أخرى من جسمك.

عادة ما يرتفع ضغط دمك وينخفض على مدار اليوم، ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين:

الرقم الأول، المسمى ضغط الدم الانقباضي، يقيس الضغط في شرايينك عندما ينبض قلبك.

الرقم الثاني، المسمى ضغط الدم الانبساطي، يقيس الضغط في الشرايين عندما يستقر قلبك بين النبضات.

إذا كان القياس يقرأ 120 انقباضيًّا و80 انبساطيًّا، فستقول، "120 فوق 80"، أو تكتب، "120/80 مم زئبق".

خطآن يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء:

قلة النشاط البدني في فصل الشتاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى أن يصبحوا أقل نشاطًا، يمكن أن تشجعك درجات الحرارة الباردة والأيام الأقصر على تخطي التمرين والنوم تحت الأغطية.

مع ذلك، فإن عدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة المستقر قد يؤدي إلى الشعور بالراحة مؤقتًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة التوتر وانخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع ضغط الدم.

يعد الحفاظ على روتين تمرين ثابت، حتى خلال فصل الشتاء، أمرًا ضروريًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم، انخرط في التمارين الداخلية أو انضم إلى صالة الألعاب الرياضية لتظل ملتزمًا بالنشاط البدني حتى في الأشهر الباردة.

الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية:

الشتاء مرادف للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح، سواء كانت الحلوى أو الشوكولاتة الساخنة، فإن استهلاكنا غالبًا ما يزيد في فصل الشتاء.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الوجبات الخفيفة التي تتناولها، بما في ذلك الحساء المعلب ورقائق البطاطس والبيتزا والوجبات المجمدة، إلى زيادة تناول الصوديوم وزيادة الوزن.

يعد الاستهلاك المفرط للملح أحد عوامل الخطر المعروفة لارتفاع ضغط الدم، لأنه يمكن أن يتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يزيد من ضغط الدم، تأكد من تناول الطعام المطبوخ في المنزل في الغالب، والتحكم في كمية الطعام وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات.

عدم شرب كمية كافية من الماء:

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الجفاف يشكل مصدر قلق في المقام الأول خلال أشهر الصيف الحارة.

مع ذلك، في فصل الشتاء، قد لا يشعر الأشخاص بالعطش، وبالتالي يشربون كميات أقل من الماء، ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، إذْ يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق انقباض الأوعية الدموية، للبقاء رطبًا بشكل صحيح في الشتاء، من الضروري الاستمرار في شرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش كما هو الحال في الصيف، المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب والماء الدافئ يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات كافية من الترطيب.