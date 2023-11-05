أوقاف مطروح تكرم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج التثقيفي بواحة سيوة

كرمت مديرية أوقاف مطروح الأطفال المتميزين حفظة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المنشية بواحة سيوة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفه مدير مديرية أوقاف مطروح، ومحمد بكر رئيس مجلس ومدينة سيوة، والشيخ محمد منصور حسن مدير إدارة أوقاف سيوة، وجمع من شيوخ القبائل بسيوة.

وخلال كلمته أكد الشيخ حسن عبد البصير عرفه مدير مديرية أوقاف مطروح أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم الوطنية وبناء الوعي الرشيد، وأن البرنامج التثقيفي درع يحمي عقول الشباب، ويحرّر الإنسان من قيود الجهل والانقياد للأفكار الهدامة.

البرنامج التثقيفي يمثل حائط صد أمام كل ما يضر الطفل ووعيه

وخلال كلمته أكد محمد بكر رئيس مجلس ومدينة سيوة أن البرنامج التثقيفي يمثل حائط صد أمام كل ما يضر الطفل ووعيه، ويجعل النشء مصدر إشعاع ونور، ويؤسس النشء على التفكير الإبداعي، وتعلم مهارة الاستقبال والاتصال مع الآخرين بقوة، مضيفًا أن العلم نور، وحماية للعقول من مخاطر الانجراف وراء الشائعات، وأن البرنامج التثقيفي يعد أساسًا قويًا وراسخًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.