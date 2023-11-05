الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أوقاف مطروح تكرم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج التثقيفي بواحة سيوة

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت مديرية أوقاف مطروح الأطفال المتميزين حفظة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المنشية بواحة سيوة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفه مدير مديرية أوقاف مطروح، ومحمد بكر رئيس مجلس ومدينة سيوة، والشيخ محمد منصور حسن مدير إدارة أوقاف سيوة، وجمع من شيوخ القبائل بسيوة.

txt

الأوقاف تنظم 42 ندوة في المساجد الرئيسية بأسيوط ضمن مبادرة “حق الوطن”

txt

الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفي لعام لاثنين من أوقاف دمياط

وخلال كلمته أكد الشيخ حسن عبد البصير عرفه مدير مديرية أوقاف مطروح أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم الوطنية وبناء الوعي الرشيد، وأن البرنامج التثقيفي درع يحمي عقول الشباب، ويحرّر الإنسان من قيود الجهل والانقياد للأفكار الهدامة.

البرنامج التثقيفي يمثل حائط صد أمام كل ما يضر الطفل ووعيه

وخلال كلمته أكد محمد بكر رئيس مجلس ومدينة سيوة أن البرنامج التثقيفي يمثل حائط صد أمام كل ما يضر الطفل ووعيه، ويجعل النشء مصدر إشعاع ونور، ويؤسس النشء على التفكير الإبداعي، وتعلم مهارة الاستقبال والاتصال مع الآخرين بقوة، مضيفًا أن العلم نور، وحماية للعقول من مخاطر الانجراف وراء الشائعات، وأن البرنامج التثقيفي يعد أساسًا قويًا وراسخًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

الجريدة الورقية