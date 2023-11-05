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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاهد القطار الكهربائي السريع لأول مرة بمعرض النقل الذكي

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع

شارك القطار الكهربائي السريع فى اصطفاف وسائل النقل الأخضر بمعرض النقل الذكى، والذى سيعمل على الخط الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وسيقف فى المراكز ويسير بسرعة قصوى 160 كم فى الساعة.

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وزير النقل يتابع انطلاق أعمال تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي السريع بطول 225 كم

وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.

القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع

ويتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكل المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم. 

القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع
القطار الكهربائي السريع

 

القطار الكهربائي السريع

 

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