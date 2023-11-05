عادات تساعد في الحفاظ على صحة العقل بعد سن الـ 50

شاركت طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا نصائح بسيطة وفعالة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على حدة العقل بعد 50 عامًا.

ووجد العلماء أن الذاكرة والوظائف المعرفية، مثل اتخاذ القرار، تدهورت بسرعة أثناء الوباء، وأدت الدراسة إلى عدد من الأسئلة حول ما إذا كان العالم يمكن أن يواجه قنبلة موقوتة تسبب الخرف.

هل هناك أي شيء يمكن أن يفعله الناس للحفاظ على وظائفهم الإدراكية ؟

لا تتوقف عن التعلم

غالبًا ما يكون هناك اعتقاد بأنه بمجرد وصولك إلى عمر معين، يكون قد فات الأوان لتعلم شيء جديد ولكن في الواقع ليس كذلك في الواقع، تظهر الأبحاث أن التعلم مدى الحياة، إلى جانب التعليم الرسمي ومحو الأمية، يعد عاملاً مهمًا في صحتنا وسلامتنا مع تقدمنا في السن.

ابق نشيطًا

استهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

وهناك ثروة من الأبحاث التي تربط بين المستويات الأعلى من النشاط البدني وتحسين الصحة البدنية والعقلية في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك التدهور المعرفي.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الجيد ضروري لتقوية الذاكرة والوظيفة الإدراكية. اهدف إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

ويجب أن تستيقظ في الصباح وأنت تشعر بالراحة، وإذا لم تفعل ذلك، فقد لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو أن هناك مشكلة أخرى (مثل الاكتئاب) تتدخل.

كن حذرا بشأن النظام الغذائي الخاص بك

تعتبر الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها أيضًا من العوامل المهمة في الحفاظ على صحة الدماغ، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يدعم صحة الدماغ.

قد تكون أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات مفيدة أيضًا لا يتعلق الأمر بحرمان نفسك من الأشياء التي تستمتع بها، فهذا مهم أيضًا، ولكن ما تأكله هو في الأساس وقود لجسمك وعقلك.

من المهم أن تسترخي

يمكن أن يكون للتوتر المزمن أيضًا تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية ويمكن أن تساعد ممارسات مثل التأمل والتنفس العميق واليوجا في تقليل التوتر، وقد يبدو التوتر والاكتئاب في بعض الأحيان مثل الخرف، ولكن التمييز مهم لأن علاج التوتر والاكتئاب من شأنه أن يساعد في تحسين مشاكل الذاكرة.

ابق على تواصل

هناك علاقة قوية بين الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، فضلا عن ضعف الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك التدهور المعرفي، وإن الحفاظ على الروابط الاجتماعية والبقاء نشيطًا عقليًا من خلال المحادثات والأنشطة الاجتماعية يمكن أن يدعم الصحة المعرفية.