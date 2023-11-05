وزير النقل: إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة و34 محور جديد علي النيل و1000 كوبري

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان معرض النقل الذكي حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات الأربع السابقة مما كان دافعاً قويا لإقامة المعرض سنوياً لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل .

واكد وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر النقل الذكي، ان الوزارة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه .

وقال أنه في مجال الطرق والكباري تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد، وفي مجال السكك الحديدية تم تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10 آلاف كم ( الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري ) بهدف نقل 2 مليون راكب يومياً

و13 مليون طن بضائع سنوياً بالاضافة الي إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي 2000 كم .

واكد انه في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق باجمالي أطوال210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول اجمالي 105 كم وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل باجمالي اطوال 100 كم، وفي مجال النقل البحري، تنفيذ أرصفة جديدة بالموانئ بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب ٤٠٠ مليون طن سنويا و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا .

واشار الوزير إلى أنه في مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وربطها بالموانئ البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق وفي مجال الممرات اللوجيستية تم خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا /المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / ابو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) .



واوضح الوزير أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً وفاعلاً في المشاركة في تنفيذ مشروعات النقل حيث تسعي وزارة النقل دائماً لتكوين شراكات مع المستثمرين ( هيئات / شركات / أفراد ) بأي نوع من الإستثمار ( إدارة وتشغيل / المشاركة / تأجير بحق الإنتفاع ) ومن أهم مشروعات النقل المطروحة علي القطاع الخاص :



إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم وادارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 35 كم وادارة وتشغيل وصيانة مترو أبو قير وإدارة وتشغيل وصيانة ترام الرمل ومنح التزام وإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية واعادة تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد قنا – أبو طرطور وإدارة وتشغيل ورش السكك الحديدية ( عربات – جرارات )



وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة المتبقي من أرصفة ميناء السخنة بأطوال 15,4 كم وانشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 1150 متر .

وايضا انشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 560 متر وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية الكبير وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات ( تحيا مصر 2 ) بميناء دمياط بأطوال أرصفة 2 كم واشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحبوب بميناء دمياط بأطوال أرصفة 600 متر وإنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية علي مستوي الجمهورية ومن أهمها ( السادات بمساحة 75 فدان – كوم أبو راضي بمساحة 146,5 فدان – برج العرب بمساحة 133,5 فدان – السلوم بمساحة 652,6 فدان ) .

واضاف الوزير خلال الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 ان المعرض يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والافريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية .

واكد أن الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 تعقد تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر " انطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية والذي انقل لكم تحيات وشكر فخامته لحضراتكم للمشاركة اليوم في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 .

واكد ان الرئيس السيسي وجه بالعمل علي توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، حيث تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج .

إن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين ولتنفيذ هذه الرؤية ، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من اهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككى واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ، كذلك التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة ، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية بالاضافة الي الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة ، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل ، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص -EPC+F - PPP ) وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق .