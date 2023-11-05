وزير النقل: تطوير 7 آلاف كيلو طرق وإنشاء 1000 كوبري في مصر

استعرض الفريق كامل الوزير وزير النقل، خطة تطوير النقل في مصر منها تطوير ٧ آلاف كيلو طرق وإنشاء ألف كوبري، وكذلك تطوير ١٠ آلاف كيلو مصر في السكة الحديد بالإضافة تطوير الورش والوحدة وإضافة شبكة كهربائية سريعة بطولة ٢٠٠٠ كيلو متر لخدمة الموانئ.

وأشار وزير النقل الى تنفيذ ٢١٠ كيلو مترات في المترو والقطار الكهربائي الخفيف والمورونيل.

وأكد أن قطاعات النقل المختلفة تشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة مع السعي لتوطين صناعة النقل والسكك الحديد خلال الفترة القادمة من خلال التعاون لتصنيع السكك الحديدية فى مصر والتصدير للخارج.

وأوضح الوزير، أن الدولة تسعى لتنيمة شاملة هدفها بناء اقتصادى جديد وتنيمة التجارة الخارجية ما ينعكس على تقليل البطالة ويجرى العمل على توفير أعلى وسائل الأمان والسلامة والعمل على ربط مصر بالدول العربية والإفريقية خلال الفترة القادمة مع رفع كفاءة العنصر البشرى والسعي لتطوير الوضع التشريعى والمؤسسى خلال الفترة المقبلة ورقمنة السكك الحديدية والإنفاق.