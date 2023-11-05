جامعة أسيوط الأهلية تعلن ختام برنامجاً تدريبياً لتأهيل الطلاب لسوق العمل

شهدت جامعة أسيوط الأهلية ختام البرنامج التدريبي لتأهيل البرنامج التدريبي لتأهيل الطلاب لسوق العمل والذى نظمته كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، و الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والذى شهد حضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ، و الدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه أبو كريشة منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية ، والدكتور أحمد علام منسق مساعد برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتور محمد البريرى المشرف الأكاديمى ومنسق البرنامج التدريبى، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام مساعد جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على دعم انعقاد الدورات التدريبية بمختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية امتداداً لاستراتيجية الجامعة الحكومية الهادفة إلى تنمية مهارات الطالب الجامعي وتأهيله للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي، و فى إطار سعيها المتواصل إلى طرح برامج دراسية وتدريبية تعمل على مواكبة التغيرات الدائمة فى شكل الأعمال المطلوبة وتنوع تخصصاتها .

وأوضح الدكتور نوبى أن البرنامج التدريبي يتيح لطلاب برنامج اللغة الإنجليزية الفرصة للتعرف على طبيعة العمل المصرفى على الواقع واكتساب مهارات عملية تفييدهم فى العمل فى البنوك، مشيراً إلى استعداد جامعة أسيوط الأهلية التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والوطنية فى تقديم دورات تدريبية متخصصة فى مجالات البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة الأهلية بما يعظم من فائدة العملية التعليمية ويعزز من مهارات الطالب العملية.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ أن البرنامج التدريبى تم تنظيمه العمل بالمشاركة مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي على مدار 3 أيام متواصلة تم اختتامها فى اليوم الثالث والأخير بعقد نشاط محاكاة للعمل البنكى، وتدريب طلاب برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية العلوم الإدارية والمالية على مهارات العمل المصرفى، وذلك من خلال تدريب عملى استغرق يوم عمل كامل فى بنك مصر فرع جامعة أسيوط.