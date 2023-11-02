خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر إلكترونيًا

فاتورة الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر وذلك بالتزامن مع بدء الشهر الجديد واستعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

خطوات الاستعلام

وقد أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الخطوات وطرق الدفع التي يمكن من خلالها سداد الفواتير إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء في سطور:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام

طرق الدفع

يمكن دفع فواتير الكهرباء من خلال المحفظة البنكية

الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر

الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني وتتضمن البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، ممكن

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء كالاتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا)

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشًا)

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا