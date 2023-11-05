تشغيل الخط الثالث للمترو ومشروع مونوريل شرق النيل

انطلقت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم /الأحد/ والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالًا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبًا، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وطلب مدير محطة الطريق الدائري المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، والذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع المهندسة سالي أسامة الإذن ببدء التشغيل.