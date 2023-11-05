الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تشغيل الخط الثالث للمترو ومشروع مونوريل شرق النيل

مترو الانفاق
مترو الانفاق

انطلقت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم /الأحد/ والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالًا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبًا، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

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أماكن تواجد أتوبيسات نقل الزوار لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023

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الأحد انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي 2023Trans-MEA

وطلب مدير محطة الطريق الدائري المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، والذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع المهندسة سالي أسامة الإذن ببدء التشغيل.

الجريدة الورقية