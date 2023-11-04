نجوم الطرب الشعبي يواجهون إسرائيل بـ"الأغاني".. والسبب فلسطين

أعلن عدد من مطربي الطرب الشعبي في مصر دعمهم للشعب الفلسطيني، عقب الهجوم الشرس الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي على االشعب الفلسطيني، عقب عملية طوفان الأقصى، وتستعرض بوابة الوفد أبرز نجوم الطرب الشعبي الذي شاركوا بأغنيهم لمساندة قطاع غزة.

أحمد شيبة بـ" قاتلني وجاي تقولي شالوم"

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أغتيته الجديدة التي عنوان" قاتلني وجاي تقولي شالوم" ، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم العنيف من الجيش اللإسرائيلي، عقب عملية طوفان الأقصى، ونشر النجم الشعبي الأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب

وجأت كلمات الأغنية كـ الأتي:"

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

أحمد سعد بـ "غصن الزيتون"

طرح النجم أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "غصن الزيتون"، وأهداها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر أحمد سعد عن دعمه لشعب فلسطين بأغنيته الجديدة التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب."

أغنية أحمد سعد الجديدة "غصن الزيتون" من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات أغنية "غصن الزيتون" "غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم.. والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم.. داير بيكتب على الحيطان أرضي أهم.. والأقصى نادى وصوته في نبرة ألم.. وما بين شهيد وما بين جريح بكى محمد والمسيح.. القدس راجعة لأهلها.

حمو بيكا بـ "نفديكي يا فلسطين"

ودعم المطرب الشعبي حمو بيكا فلسطين خلال الأزمة الأخيرة فقدم بيكا بالتعاون مع علي قدورة ونور التوت، والموزع فيجو الدخلاوي أغنية "طوفان الأقصى - نفديكي يا فلسطين."

سمسم شهاب

وأعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب عن استعاده لطرح أغنية جديدة، للشعب الفلسطيني.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، الأحد، قائلا:"جمهوري الكريم، لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد، والمايسترو شريف حمدان.

واستكمل حديثه قائلا:"العمل مساندة لـ شعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأنى لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع غير المحترمين، الكل يعلم أنى احترم الجمهور وأحترم الجميع ولا اعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين."

واختتم حديثه قائلا:" الإغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمرالله، يارب تنول اعجابكم، رغم مرض زوجتى وما أعيشه من أوقات صعبة، قررت أن أقدم واجبي نحو إخوتى وأهلى وأبناء دمى في فلسطين.