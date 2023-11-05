هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تستقبل خبراء الوكالة الدولية

استقبلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك في إطار مهمة خبراء للوقوف على متطلبات تحديث منظومة الحماية المادية للمنشآت الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية.



تهدف مهمة الخبراء الى تقييم وتحديد المتطلبات الفنية من أجل تحديث منظومات الحماية المادية بما يتطابق مع المعايير الرقابية الموضوعة من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الخاصة بالمصادر المشعة من الفئتين الأولى والثانية.



كما تجدر الإشارة إلي أنه سوف يتولى أعمال التحديث شركات مصرية وطنية متخصصة في مجال نظم التأمين، على أن يتم التحديث وفقًا لمتطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



ومن المقرر أن يتم المشروع لمجموعة من المواقع (مستشفيات-شركات تصوير صناعي) من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص وذلك وفقًا لجدول زمني محدد.