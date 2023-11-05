محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة ويُتابع نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بالخطارة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق وذلك لتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار متابعة أعمال وحدة التدخل السريع وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم لسرعة الانتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار والتي تشمل مناطق (الغار - العصلوجي - حي مبارك - شارع فاروق) ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً على الصحة العامة لأهالي القرية ولتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي لأبناء المحافظة.

رافق محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

قدم شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، شرحاً تفصيلاً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 13 ألف متر تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم إزالة كل المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس حي ثان، أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة لافتاً إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بزيارة مفاجئة لقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد مدرسة الزوامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وقام بمشاركة طالبات المدرسة طابور الصباح , مؤكداً ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

حرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على استلام الطلاب للكتب المدرسية، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمي المدرسة، مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطالبات والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهن.

توجه محافظ الشرقية لمدرستي الاتحاد الابتدائية والزوامل الثانوية بنات لمتابعة سير انتظام العمل بهما واطلع علي سجل الحضور والانصراف للاطمئنان على تواجد العاملين وأعضاء هيئة التدريس حيث تبين تغيب 5 من العاملين بالمدرسة الثانوية ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في قطاع التعليم قائلا أبناؤنا أمانة ويمثلون نواة لصنع مستقبل الوطن.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحدة صحة الأسرة بالزوامل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقرعملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

اطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 25 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المرور والمتابعة الميدانية وتكثيف المرور اليومي على المنشآت الخدمية وخاصة بالقرى والعزب واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.