موعد غرة شهر جماد الأول فلكيًا

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة جماد الأول، مشيرًا إلى أن يوم 13 نوفمبر الجاري لن يكون القمر مرئيًا طوال الليل في هذا اليوم، إيذانًا ببدء القمر الجديد.

القمر الجديد:

أضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا يكون وجهه المضيء مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض، وبالتالي تعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا، والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل: المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

مشاهدة الظواهر الفلكية:

تابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

اقتران الكواكب:

ذكر، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من الفلكيين منذ مئات السنين.

الظواهر الفلكية:

أوضح، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.