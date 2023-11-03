القمر الأحدب قرب التوأمان في السماء الليلة.. شاهدوه

يظهر في سماء الوطن العربي مساء اليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 القمر الأحدب المتناقص، مقترنًا بالنجم بولكس حيث سيفصل بينهما درجتان عند الساعة 11:21 مساء بتوقيت مكة، بالإضافة للنجم كاستور وهما المع نجوم كوكبة التوأمان.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن بولكس و كاستور من النجوم البراقة وهما ليسا كما يبدو أن فالنجم بولكس ذهبي اللون و النجم كاستور أبيض نقي ويمكن ملاحظة ذلك التباين في الألوان عند استخدام المنظار.

إضافة لذلك فهما نوعان مختلفان من النجوم، فالنجم كاستور هو نجم ساخن أبيض اللون يضم ثلاثة أزواج من النجوم الثنائية أو ست نجوم مرتبطة ببعضها البعض من خلال جاذبيتها.

وأضافت الجمعية، أن بولكس فهو نجم منتفخ بارد برتقالي وهو أقرب نجم ضخم إلى الأرض وهذا النجم انتفخ وتضخم في مرحلة شيخوخته.

وعُرف بولكس وكاستور عبر حضارات عدة منذ القديم وعلى الرغم أنهما يظهران مرتبطان فهما ليسا قريبين من بعضها البض ولا مرتبطان بأي شكل ولكنهما على طول خط الرؤية نفسه كما يشاهد من الأرض.

هذان النجمان يمكن رصدهما بسهولة في سماء الليل ولا يوجد نجمان آخران براقان يظهران بالقرب من بعضها البعض ظاهرياً بهذا الشكل.