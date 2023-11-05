الزراعة الإسرائيلية تواجه أزمة حادة بسبب الحرب على غزة

تواجه الزراعة الإسرائيلية أزمة حادة بسبب الحرب على غزة، والتي أدت إلى توقف الزراعة في مساحات واسعة وتراجع العمالة لصالح التجنيد في الجيش أو لمغادرة البلاد.

هجمات حركة حماس

واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، معظمهم من العاملين في مجالات التنمية ومنها الزراعة، ليشاركوا في الحرب التي أعلنتها على قطاع غزة، في أعقاب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ومع استدعاء هذا العدد الكبير، بدأت قطاعات اقتصادية داخل إسرائيل في التضرر بشكل كبير، لا سيما الزراعة التي توفر لها اكتفاء ذاتيا في كثير من الأغذية الأساسية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الزراعة عوديد فورير، طلب بشكل عاجل من هيئة الهجرة والسكان استقدام عمالة أجنبية لسد النقص، حتى لا تتعرض إسرائيل لنقص الغذاء.

وجاء في تقرير لموقع "0404" الإسرائيلي:

تضررت حقول قرب قطاع غزة ولبنان وسوريا.

غادر 4 آلاف عامل إسرائيل كانوا يعملون في الزراعة.

طلب وزير الداخلية موشيه أربيل من هيئة السكان والهجرة استقدام عمالة بشكل عاجل.

بالفعل قدمت الهيئة طلبات لعدة دول لاستقدام عمالة لإنقاذ القطاع الزراعي.

يعقب المحلل السياسي نذار جبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، بتوضيح الصورة العامة للوضع في إسرائيل الآن فيما يخص توفير المحاصيل، والمتوقع أن تصل إليه لو طال الصراع شهورا:

المزارع المحيطة بقطاع غزة توفر لإسرائيل أكثر من ثلث ما تحتاج إليه من غذاء.

الجولان والمزارع القريبة من لبنان خصبة للغاية ومصادر المياه حولها متعددة، خاصة بحيرة طبرية.

إسرائيل لديها أراض زراعية غنية بالمحاصيل قرب مناطق ودول هي على خلاف كبير معها، تتحول الآن هذه الأراضي لمناطق حرب تتجمع فيها القوات.

بعد هجوم 7 أكتوبر، أخلت إسرائيل تقريبا كل المستوطنات في غلاف غزة، وكذلك قرب لبنان وسوريا.

العمالة الأجنبية غادرت، فضلا عن أن نحو ألفي مزارع انضموا للجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن 70 بالمئة من قدرات القطاع الزراعي تضررت بفعل الحرب.

المساعدات الغربية لإسرائيل في هذا القطاع لن تسد ما تحتاج إليه، مما يجعل إسرائيل على وشك مواجهة كارثة اقتصادية.

أزمة حادة بسبب الحرب

تواجه الزراعة الإسرائيلية أزمة حادة بسبب الحرب على غزة، والتي قد تؤدي إلى نقص حاد في الغذاء في البلاد، خاصة إذا طال الصراع شهورا.